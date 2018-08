%%%Eurosport ersetzt 'kicker'-Talk durch neue Bundesliga-Show%%%



Anna Kraft übernimmt die Moderation der neuen Eurosport-Show 'Mann gegen Mann – Das Bundesliga-Duell' (Foto: Discovery Communications Deutschland)

Der Discovery-Sender Eurosport, München, zieht dem im Mai 2016 gestarteten 'kicker'-Talk den Stecker. Ab Ende August geht im Anschluss an das Freitagsspiel fortan die Show 'Mann gegen Mann – Das Bundesliga-Duell' on Air. In der 60-minütigen Sendung sollen sich zwei Protagonisten mit guten Argumenten und klarer Meinung gegen ihren Kontrahenten durchsetzen und das Publikum von ihrem Standpunkt überzeugen.

Der Schlagabtausch, der in München produziert wird, läuft freitags um 22.15 Uhr bei Eurosport 1 im Free-TV sowie leicht zeitversetzt bei Eurosport 2 HD Xtra im Anschluss an die Nachberichterstattung der Freitagspartie. Insgesamt sind 32 Folgen geplant. Moderiert wird die Sendung abwechselnd von Anna Kraft und Wolfgang Nadvornik. Kraft wechselt zur kommenden Bundesliga-Saison 2018/19 vom ZDF zu Eurosport. Die Sportjournalistin war für den öffentlich-rechtlichen Sender als Moderatorin der 'Sportreportage' sowie bei sportlichen Großevents im Einsatz. Neben ihrem Moderationsjob wird Kraft bei Eurosport auch als Field-Reporterin tätig sein.



Lars Robel, Projektleiter Bundesliga bei Eurosport, zur neuen Bundesliga-Sendung: "Wir wollen am Freitagabend weg vom klassischen Talk und nehmen mit 'Mann gegen Mann – Das Bundesliga-Duel' direkt nach Abpfiff des Livespiels ein neues Format ins Programm. Hier wollen wir eine Stunde lang noch meinungsfreudiger und zugespitzter die Geschehnisse in der Bundesliga aufarbeiten. Zudem wollen wir dem Fan eine komplette Vorschau auf den Bundesliga-Spieltag geben, sodass er perfekt informiert ist für das Wochenende."