%%%Bauer, Spiegel-Verlag und Foodboom experimentieren mit Virtual Reality%%%

Die Digital- und Medieninitiative nextMedia.Hamburg organisiert zusammen mit dem Verein nextReality.Hamburg ein 'VR Prototyping Lab'. Studierende aus den Bereichen Softwareentwicklung und Informationssysteme der Universität Hamburg und dem Bereich Design, Medien und Information der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) sollen in einem Semester testbare VR-Prototypen entwickeln.

Als Partner-Unternehmen sind Bauer Xcel Media, der Spiegel-Verlag und Foodboom mit an Bord. In dem VR Prototyping Lab sollen VR-Cases für Produkte oder Dienstleistungen entstehen. Die teilnehmenden Unternehmen können mit der Technologie experimentieren, neue Content-Ideen entwickeln, einen passenden Prototypen bauen und anschließend testen.

Das VR Prototyping Lab erstreckt sich über das Wintersemester 2018/2019 und feiert im Herbst seinen Auftakt in Form eines Kick-off Barcamps. Hier haben die Studierenden und die Partner-Unternehmen eine erste Gelegenheit für den Ideenaustausch. Während des Barcamps sollen drei feste studentische Arbeitsgruppen gebildet werden, die während der Prototyping-Phase an der Entwicklung der Prototypen für ihr jeweiliges Partner-Unternehmen arbeiten. Als Ort des Labs dient das VR Transfercenter im Kreativspeicher M28 in der Speicherstadt, der auch das VR Headquarter beherbergt.