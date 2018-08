%%%Ströer steigert Umsatz um 24 Prozent im ersten Halbjahr%%%

Der Außenwerbekonzern Ströer aus Köln hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24 Prozent von 597 Millionen Euro auf 742 Millionen Euro erhöht. Organisch sind die Erlöse um 7,8 Prozent gewachsen. Das Operational Ebitda ist im Berichtszeitraum um zwölf Prozent von 217 Millionen Euro auf 242 Millionen Euro angestiegen. Das bereinigte Halbjahresergebnis kletterte um 21 Prozent von 62 Millionen Euro auf 75 Millionen Euro.

"Wir haben unseren profitablen und nachhaltigen Wachstumskurs auch im ersten Halbjahr 2018 fortgesetzt und unsere Finanzkennzahlen haben sich gut entwickelt. Alle Segmente haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen", sagt Udo Müller, Gründer und Co-CEO von Ströer. "Wir bestätigen unsere Guidance 2018 von rund 375 Millionen Euro Operational Ebitda vor IFRS Effekten bzw. rund 535 Millionen Euro Operational Ebitda unter Berücksichtigung der Effekte von IFRS 11 und 16, bei einem Gesamtkonzernumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro."

Christian Schmalzl, Co-CEO von Ströer, erklärt: "Unsere strategische Geschäftserweiterung um das Segment Direct Media zahlt sich bereits heute aus. Die Segmentumsatzerlöse tragen einen immer gewichtigeren Anteil zum Konzernumsatz bei. Unser starkes organisches Umsatzwachstum im ersten Halbjahr wird vor allem von unserem Digitalgeschäft und unserer neuen Dialogmediensparte getragen. Wir können mit unseren Kunden nun auch über gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis sprechen – von orts- und contentbasierter Reichweite über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur finalen Transaktion und Kundenbindung. Wir schaffen damit die Voraussetzung für weiteres profitables Wachstum unseres Unternehmens."

Entwicklung der Segmente Content Media, Direct Media und OOH

Geschäftsbereich Content Media stiegen die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2018 organisch um 12,8 Prozent von 239,7 Millionen Euro auf 262,7 Millionen Euro an. Das Segment erzielte ein Operational Ebitda auf Niveau des Vorjahres in Höhe von 76,3 Millionen Euro (Vj.: 76,5 Millionen Euro (nach Anpassung IFRS 16)). Die Operational Ebitda-Marge betrug 29,0 Prozent (Vj.: 31,9 Prozent (nach Anpassung IFRS 16)).

Das neue Segment Direct Media beinhaltet die Produktgruppen Dialog Marketing und Transactional. Der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2018 beläuft sich in dem Feld auf 173,5 Millionen Euro (Vj.: 66,2 Millionen Euro (nach Anpassung IFRS 16)). Da Ströer im Bereich Dialog Marketing neue Unternehmen erworben hat, bestehen hier keine Vergleichszahlen für die erste Jahreshälfte des Vorjahres. Das Segment erwirtschaftete im Berichtszeitraum ein Operational Ebitda in Höhe von 28,8 Millionen Euro (Vj.: 6,4 Millionen Euro (nach Anpassung IFRS 16)) und eine Operational Ebitda-Marge von 16,6 Prozent (Vj.: 9,6 Prozent (nach Anpassung IFRS 16)).

Das Segment OOH Media verbesserte seine Umsätze im ersten Halbjahr 2018 auf 313,9 Millionen Euro (Vj.: 303,3 Millionen Euro (nach Anpassung IFRS 11)). Das Operational Ebitda bewegte sich mit 145,4 Millionen Euro in etwa auf Vorjahresniveau (Vj.: 144,2 Millionen Euro (nach Anpassung IFRS 11 und IFRS 16)), die Operational Ebitda-Marge lag bei 46,3 Prozent (Vj.: 47,6 Prozent (nach Anpassung IFRS 11 und IFRS 16)).