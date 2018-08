%%%Grünes Licht für Joint Venture von Burda und Noveda%%%

Das Bundeskartellamt hat das Vorhaben von Hubert Burda Media, München, und dem Pharmagroßhändler Noveda, Frankfurt, ein Gemeinschaftsunternehmen für die Erstellung einer Apotheken-Kundenzeitschrift zu gründen, genehmigt. Wie bereits berichtet, wollen die beiden Partner gemeinsame Printmedien-Produkt sowie digitale Angebote für die rund 9.200 Apotheken, die als Genossen Eigentümer von Noveda sind, publizieren.

Insgesamt gibt es in Deutschland rund 20.000 Apotheken, über die Kundenzeitschriften angeboten werden. Platzhirsch in diesem Markt-Segment ist der Wort & Bild Verlag in Baierbronn bei München.

