RTL kündigt erste konkrete Eigenproduktion für TV Now an

Bei den diesjährigen Screenforce Days in Köln hatte die Mediengruppe RTL Deutschland bereits eigenproduzierte Inhalte für ihr Streaming-Portal TV Now in Aussicht gestellt: Am Freitag (10.8.2018) gab das Unternehmen mit der Reality-Show 'Temptation Island' nun das erste Projekt für das Portal bekannt. In der Sendung wird die Beziehung junger Paare auf die Probe gestellt. An einem exotischen Ort entsandt, müssen die Partner – getrennt voneinander in verschiedenen Strand-Ressorts – den Versuchungen attraktiver Singles widerstehen. In regelmäßigen Abständen werden allen Vergebenen bei einem Lagerfeuer Videos gezeigt, die das Verhalten ihres jeweiligen Partners dokumentieren. Geplant ist eine Ausstrahlung für 2019. Banijay Productions Germany wird das Format produzieren.