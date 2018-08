%%%Eurosport bewirbt den Eurosport Player zum Bundesliga-Start%%%



In der Kampagne schneidet Matthias Sammer den Rasen mit der Nagelschere (Foto: Eurosport)

Der TV-Sender Eurosport, Inhaber von Live-Rechten für die Fußball-Bundesliga, trommelt mit Matthias Sammer in der Kampagnen-Hauptrolle für den Saisonstart im Eurosport Player. Die Spots laufen bis zum Bundesliga-Start am 24. August auf allen Discovery-Plattformen. Zu sehen sind die Spots auf den linearen TV-Sendern DMAX, TLC und Eurosport 1 sowie auf sämtlichen digitalen Kanälen in vier verschiedenen Varianten, entweder mit 10, 15, 20 oder 30 Sekunden Länge.

George Aivazoglou, VP Marketing bei Eurosport, erklärt: "Nach der fußballfreien Zeit sehnen Millionen von Fußballfans den Auftakt der Bundesliga herbei. In unserer Pre-Season-Kampagne 'Das Warten hat ein Ende' zeigen wir auf humorvolle Art und Weise, wie unser Fußballexperte Matthias Sammer die Sommerpause überbrückt hat. Matthias Sammer prägt wie kein Zweiter unsere Bundesliga-Berichterstattung im Eurosport Player, daher wollten wir unbedingt ihn in den Mittelpunkt unsere Kampagne stellen. In den Spots schlüpft unser Fußballfachmann aber in neue Rollen, die manchen Zuschauer überraschen werden. Wir hoffen, dass unsere Werbespots den Fans ein Lächeln bescheren und wir ihre Vorfreude auf die neue Bundesliga-Saison im Eurosport Player wecken."

Für Eurosport und Discovery war es nach eigener Aussage die bisher größte Kampagnen-Produktion, um ein lokales Live-Übertragungsrecht für den Eurosport Player zu bewerben.Die Kreativumsetzung hat für Eurosport der Drehbuchautor Matt Spicer geleitet. Der 34-jährige US-Amerikaner hat bereits für Marken wie Bud Light, Call of Duty, Apple, adidas oder PlayStation Projekte umgesetzt. Produziert wurde der Werbespot mit Matthias Sammer in der Nähe von Barcelona. Auf Seiten von Discovery leitete das Projekt George Aivazoglou, VP Marketing Eurosport, mit seinem Team um Philippe Oizillon (Head of Eurosport Creative Services), Guillaume Mouille (Eurosport Creative Director), Sophie Long (Director, Brand & Campaign Planning) und Regina Grabner (Campaign Planning & Events Manager).

Der Eurosport Player überträgt in der Saison 2018/19 die 30 Bundesligaspiele am Freitagabend um 20:30 Uhr, die jeweils fünf Spiele am Sonntagmittag um 13:30 Uhr und am Montagabend um 20:30 Uhr sowie die vier Relegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2. Bundesliga/3. Liga) am Ende der Saison. Der Bundesliga-Auftakt ist am 24. August zwischen Bayern München und 1899 Hoffenheim im Eurosport Player zu sehen.