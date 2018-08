%%%Samsung und Spotify vereinbaren Partnerschaft%%%

Der schwedische Musikstreaming-Dienst Spotify wird zukünftig auf allen Geräten des südkoreanischen Smartphone-Herstellers Samsung vorinstalliert sein. Das teilte das Tech-Unternehmen gestern (9.8.2018) im Rahmen seines Unpacked-Event in New York mit. Durch die Kooperation der beiden Partner erhalten Nutzer Zugriff auf die kostenlose Version der Audio-Plattform. Außerdem soll der Streaming-Dienst als einziger auch über den Sprachassistenten Bixby steuerbar sein. Fragen Nutzer zum Beispiel nach einem Lied, sucht der Service automatisch in Spotify danach – auch wenn der Handybesitzer die App noch nie benutzt hat. Ab wann der Dienst auf den Samsung-Geräten integriert wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Die Zusammenarbeit erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Wettbewerb im Smartphone-Segment immer härter wird, und zielt offenbar auf Apple. Der iPhone-Produziert verzeichnete zuletzt steigende Nutzerzahlen für die Bezahl-Variante seines Dienstes Apple Musik. Aktuell zählt das Unternehmen rund 45 zahlende Nutzer. Spotify verfügt über 85 Millionen Nutzer. Ähnlich sieht es beim Produktverkauf der Technikkonzerne aus: Samsung setzte im zweiten Quartal 72 Millionen mobile Endgeräte um, Apple 41 Millionen. Trotz der Dominanz des südkoreanischen Unternehmens in diesem Segment ist das iPhone das meistverkaufteste Smartphone.

In den vergangenen Monaten unternahm Spotify verschiedene Schritte, um seine Nutzerzahlen für das kostenlose Angebot zu steigern. Ende April etwa führte das Unternehmen zusätzliche Funktionen bei der Gratis-Variante seines Dienstes ein.