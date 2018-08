%%%Blue Ocean startet fünf neue Zeitschriften und eröffnet Niederlassung in Polen%%%



'Spirit' ist eines der fünf neuen Magazine von Blue Ocean

Der Kinderzeitschriften-Verlag Blue Ocean Entertainment aus Stuttgart bringt in diesem Herbst noch fünf neue Titel auf den Markt. Die hohe Aktivität betrifft dabei nicht nur den heimischen Markt: Die Burda-Tochter (50, %) hat jüngst eine Dependance in Polen eröffnet. Die 100-prozentige Tochter Blue Ocean Entertainment Polska Sp z.o.o. mit Sitz in Wroclaw wird sich wie die Mutter in Deutschland auf die Publikation von Kindermedien fokussieren.

Zu den Plänen in Deutschland: Am 15. September 2018 kommt das Magazin 'Spirit' an die Kioske. Es ist das offizielle Magazin zur animierten TV-Serie 'Spirit: wild und frei' aus dem Hause Dreamworks ('Shrek', 'Drachenzähmen leicht gemacht') und wird alle sechs Wochen in einer Auflage von 70.000 Exemplaren zum Preis von 3,99 Euro erscheinen.

Am 2. Oktober folgt das Magazin 'Hotel Transsilvanien', das alle zwei Monate zum Preis von 3,70 Euro und in einer Auflage von 70.000 Exemplaren herauskommen soll. Auch dieser Titel basiert auf der gleichnamigen TV-Serie, die wiederum auf einer Kinofilm-Reihe beruht.

Das offizielle Magazin zur Animationskinder- und Jugendserie 'Angelo' startet am 30. Oktober auf dem Markt. Ebenfalls im Oktober kommt 'Nektons' in die Zeitschriftenregale. Das zweimonatlich erscheinende Heft begleitet die animierte TV-Serie 'Die Nektons – Abenteurer der Tiefe'.

Am 13. November 2018 wird schließlich noch der Titel 'Find me in Paris' den Magazinmarkt betreten. Das offizielle Magazin zur gleichnamigen TV-Serie, kommt künftig alle zwei Monate heraus.

