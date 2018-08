Gedruckte 'taz' steht womöglich vor dem Aus

Die Tageszeitung 'taz' könnte es bald nicht mehr in der gedruckten Form geben. Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch teilt den Mitgliedern der 'taz'-Genossenschaft in einem Schreiben mit: "Das Zeitalter der gedruckten Zeitung ist zu Ende, der Journalismus lebt im Netz weiter." Ein Ideenwettbewerb mit dem Namen 'Szenario 2022' soll den Übergang begleiten, "um in Ruhe die notwendigen Veränderungen in allen Dimensionen erkunden zu können".



