%%%Bertelsmann erhöht Ausgaben für Kreativinhalte auf 6 Mrd. Euro%%%

Bertelsmann will in den kommenden Jahren seine Ausgaben für kreative Inhalte aufstocken. Der Gütersloher Medienkonzern gibt derzeit jährlich gut fünf Milliarden Euro für Bewegtbild-Inhalte, Buchrechte, Zeitschriften sowie Katalogerwerbe und Vertragsnahmen von Künstlern im Musikbereich aus. Im laufenden Jahr sind entsprechende Ausgaben in Höhe von etwa 5,4 Mrd. Euro vorgesehen, in den kommenden Jahren soll diese Zahl auf knapp 6 Mrd. Euro steigen. Hinzu kommen mögliche Zahlungen für Akquisitionen von Kreativunternehmen.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärte: "Bertelsmann stellt Kreativität in den Mittelpunkt seiner Wertschöpfung und Unternehmenskultur. Als größtes Medienunternehmen Europas bilden hochwertige Inhalte für uns das Herzstück unserer Geschäfte. Entsprechend investieren wir in Künstler und Kreativformate. In den kommenden Jahren werden wir unsere Investitionen in diesem Bereich weiter erhöhen, weil wir vom Wert kreativer Inhalte überzeugt sind. Die Digitalisierung ermöglicht uns, mit unseren Angeboten und Marken ein globales Publikum zu erreichen."

Für originäre Medieninhalte stehen bei Bertelsmann vier der acht Unternehmensbereiche: RTL Group und ihre Produktionstochter Fremantle Media, die Publikumsverlagsgruppe Penguin Random House, Gruner + Jahr verlegt und das Musikunternehmen BMG.