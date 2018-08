%%%Blockchance Conference: Wie wird sich die Blockchain sozioökonomisch auswirken?%%%



Die Blockchance findet am 24. und 25. August in Hamburg statt (Foto: MLOVE ConFestival)

–

–

–

–

–

–

Am 24. und 25. August 2018 wird in der Hamburger Hafen City erstmalig die Blockchance Conference stattfinden. Auf dem MLOVE Future City Campus werden die sozioökonomischen Auswirkungen der zukünftigen Blockchain-Innovationen diskutiert und eine Plattform für Austausch von Wissen und Erfahrungen im Bereich der Blockchain- und Kryptowährungs-Technologien angeboten. Unter der Schirmherrschaft von Dr. Sebastian Saxe, CDO der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Stadt Hamburg werden mehr als 30 Referenten debattieren. new business hat mit dem Event-Direktor und Gründer der Blockchain Marketing Agentur Skyfi Fabian Friedrich im Vorwege gesprochen.Herr Friedrich, welche Idee steckt hinter der Blockchance?Wir haben die Blockchance Conference ins Leben gerufen, um auf den Wandel hinzuweisen, der durch die Blockchain-Technologie auf Wirtschaft und Gesellschaft zukommen wird. Ich zeige gerne plakativ mit dem Slogan "1440 Printing Press, 1903 Airplane, 2008 Blockchain", für wie revolutionär ich diese neue Technik halte, die erst durch das Zusammenspiel der weltweiten Kommunikation via World Wide Web und neuster Kryptographie-Techniken ermöglicht wurde. In unserer Zivilgesellschaft und vor allem auch in der Politik wird das Wort Blockchain, wenn überhaupt, direkt mit Bitcoin in Verbindung gebracht. Allerdings wird dabei völlig vernachlässigt, dass diese Technologie, der verteilten bzw. dezentral-synchronen Datenbanken, in sehr vielen Bereichen neue Möglichkeiten bringt. Einige Beispiele sind ein dezentrales Internet, Rights-Management, Energy-Trading, aber auch solche Themen wie dezentrales Marketing.Was steht auf der Agenda ganz oben?Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf dem sozioökonomischen Wandel der auf uns durch die Blockchain-Technologiedurch Computer Science auf dem höchsten Niveauzukommt. Wir haben unterschiedliche Themenblöcke. Der größte ist "The future of economy" mit Sprechern von KodakONE, Bundesverband Blockchain und der ersten anerkannten Blockchain-Bank, der Solaris Bank. Ein weiterer Block ist "Mobility and Blockchain" mit Sprechern unter anderen von Airbus und der Hamburger Hochbahn. Weitere Blöcke sind "Tech for Good", "Cryptocurrencys" und "Gaming and fun with the Blockchain.An wen richtet sich die Blockchance?Unsere Zielgruppe besteht aus Unternehmen die sich ausschließlich oder zum Teil mit Blockchain-Technologie beschäftigen, sowie aus Unternehmen die dieses für die Zukunft planen. Zudem zielen wir auf Investoren, Startups und Multiplikatoren. Gerade auch am zweiten Konferenztag ist eine zusätzliche Zielgruppe vorhanden: Konsumenten, Anwender und welche, die es werden wollen.Was kann die Medien- und Agenturwelt von der Blockchance mitnehmen?Gerade für die Medien und Agenturwelt ist es wichtig zu sehen, wie sich die Art und Weise wie man Kommunikation und Marketing betreibt, in den nächsten Jahren komplett neu erfinden wird. Klassische Kanäle werden immer unattraktiver. In einer dezentralen Welt muss man neue Konzepte ersinnen. Dafür muss man die Veränderung aber erst einmal verstehen. Deswegen ist es besonders attraktiv Projekte wie Ohlalaein Tinder auf der Blockchain, GoForITeine Mischung aus Groupon und Pokémon Go, KodakONERights Management für Fotografen, TEAL - eine Blockchain basierte AI Suchmaschine, BEAT.orgFitness-Data-Vermarktung auf der Blockchain und viele weitere kennenzulernen und zu verstehen, welche Einsatzgebiete alles möglich sind.