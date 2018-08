%%%Cover des Monats: GQ mit Mick Jagger-Reihe gewinnt im Juli 2018%%%

Zu Mick Jaggers 75. Geburtstag am 26. Juli veröffentlicht das Männermagazin GQ von Condé Nast ein Triple-Cover mit dem Rolling-Stones-Leadsänger. Die Cover-des-Monats-Jury ist begeistert und wählt den dreifachen Jagger zum Cover des Monats Juli 2018. Die Fotos stammen von Jim Marshall (1972), von Marcia Resnick (1980) und Bryan Adams (2008).

Das sagt die Jury zum Gewinner-Cover:

Match Herceg, Executive Creative Director von fischerAppelt: "Get up and sleep with me. Der Junge Jagger, wow!"

Bernd Heusinger, Founder & CEO der Hirschen Group: "Nette Idee, der dreifache Jagger."

Katrin Niesen, Executive Creative Director bei Peter Schmidt Group: "Die Serie der GQ mit Mick Jagger ist ästhetisch und gleichzeitig spricht sie alle Generationen an, die die Stones und Mick Jagger mit seinen 75 Jahren erreicht haben."

Peter Petermann, Chief Strategy Officer bei Mediacom China: "Ich hoffe, die Serie wird als Ganzes gewertet und nicht jeder Titel einzeln: ein großartiges Portrait des letzten echten Rockstars."

Eva Maria Pankalla, Leitung Kreation bei Bauer Brand Management: "Stark, einer lebenden Legende drei Cover zu widmen. Sehr stilvoll, sehr zeitlos und mindestens eines wird im Regal punkten."

Jens Hungermann, Chefredakteur beim Magazin Pressesprecher: "Cooler Typ, coole Fotos, coole Cover-Serie von GQ".

Christoph Nann, Chief Creative Officer bei FCB Hamburg: "Ach, was soll man sagen. Der Mann ist eine Ikone. Und genau so wird er hier inszeniert. Wunderbar."

Jörn Illing, Director Strategy bei Initiative Media: "Da steckt Geschichte drin, offenbart durch ein Foto."

Dr. Olaf Conrad, Managing Director Book Sales bei der Edel Verlagsgruppe: "Mick Jagger 2018 als glaubhafte Stil-Ikone: authentisch, still crazy, sympathisch."

Falk Zimmermann, Chief Marketing Officer, Business Development & Partner bei WhatsBroadcast: "Jagger, Jagger, Jagger - welchen hätte man denn gern. Ich hab mich für den ewig Jungen entschieden. Schöne Idee mit dem Triple."

Alle Ergebnisse und Statements gibt es unter www.cover-des-monats.de.