%%%'Bild'-Gruppe bündelt Sportkompetenz in Berlin%%%

Ab Februar 2019 wird die gesamte Sportberichterstattung der 'Bild'-Gruppe aus einer zentralen Sportredaktion erfolgen. Bis dahin zieht die Redaktion von 'Sport Bild' an den Berliner Verlagsstandort von Axel Springer. Durch den gemeinsamen Hauptstandort für alle Sportredaktionen der 'Bild'-Gruppe soll die Zusammenarbeit im vor einem Jahr gegründeten Kompetenzcenter Sport "noch intensiver und effektiver" werden. Gleichzeitig werde die Berichterstattung über Vereine durch Reporter und plattformübergreifende Teams in den regionalen Redaktionen in Berlin, Hamburg, Leipzig, Essen, Frankfurt und München gestärkt, heißt es bei Axel Springer.

Die Verlagsleitung von 'Sport Bild' verbleibt in der Verlagsgruppe Auto, Computer und Sport in Hamburg, ebenso Verlag und die Redaktionen von 'Auto Bild' und 'Computer Bild'.