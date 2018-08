%%%RTL lüftet Geheimnis um neue Samstagsshow%%%

Mit 'Denn Sie wissen nicht, was passiert' kündigte der Kölner Privatsender RTL vor einiger Zeit eine neue Samstagabend-Show an, in der die Publikumslieblinge Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk auftreten, ohne vorher zu wissen, welche Aufgabe ihnen in der Sendung zufällt. Am Dienstag (14.8.2018) wurde nun die erste Ausgabe der i&u TV-Produktion in Köln-Hürth aufgezeichnet: Nun teilte der Sender mit, dass Günter Jauch die Moderation übernimmt, seine beiden Kollegen als Team in Spielrunden agieren werden. Beide Moderatoren messen sich dabei in der Sendung gegen die Tatort-Kommissare Jan Josef Liefers und Axel Prahl.

'Denn Sie wissen nicht, was passiert' ist das Nachfolgeformat von 'Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen alle', die zuletzt mit sinkenden Quoten zu kämpfen hatte. Die neue Sendung startet am kommenden Samstag (18.8.2018) um 20.15 bei RTL. Geplant sind vorerst vier Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt werden.