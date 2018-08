%%%Schweiz: Weko genehmigt Übernahme von Goldbach durch Tamedia%%%

Im Dezember 2017 hatten die Mediengruppe Tamedia, Zürich, und die Goldbach Group, Küsnacht, eine strategische Partnerschaft angekündigt. Nach einer vertieften Prüfung hat nun die Eidgenössische Wettbewerbskommission Weko der Übernahme ohne Auflagen oder Bedingungen zugestimmt. Der Vollzug erfolgt innerhalb der nächsten zehn Börsentage.

Mit der strategischen Partnerschaft wollen die Mediengruppe Tamedia und der Vermarkter Goldbach ihre Stellung im Schweizer Werbemarkt stärken und gleichzeitig das Auslandsgeschäft, insbesondere in den Nachbarländern Deutschland und Österreich, ausbauen. Gemeinsam können die beiden Unternehmen – ergänzend mit dem Out-of-Home Anbieter Neo Advertising, an dem Tamedia mehrheitlich beteiligt ist –, ihren Kunden Werbeangebote "auf allen Kanälen" anbieten.

Die Goldbach Group wird vom bestehenden Management am bisherigen Hauptsitz in Küsnacht eigenständig weitergeführt. CEO Michi Frank erhält als zusätzliches Mitglied Einsitz in die Unternehmensleitung von Tamedia.