RTL II bewirbt 'Love Island' mit umfangreicher Kampagne



Die Plakate werden auf 5.000 Großflächen, Ganzsäulen, Citylight-Poster und -Säulen in 16 Städten zu sehen sein

Ab 10. September startet die Dating-Show 'Love Island' bei RTL II. Mit einer eigenen App zum Format, Online- und Social-Media-Aktionen sowie einer On-air-, Print- und Out-of-Home-Kampagne bewirbt der Sender den Start der zweiten Staffel. Der Kampagnen-Claim lautet in diesem Jahr: 'Gelegenheit macht Liebe'.

Die erste Staffel des Format verzeichnete 265.000 App-Downloads, 20 Millionen Interaktionen mit der App, und durchschnittlich 12,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen. Außerdem war 'Love Island' das meist gestreamte RTL II-Format bei TV Now.

Im Fokus der Kampagne steht erneut die 'Love Island'-App für Android und iOS. Mit ihr können Zuschauer über die Zukunft der Teilnehmer abstimmen. Die App beinhaltet zudem einen News-Stream, Hintergrund-Infos und einen sendungsbegleitenden Chat. Neu sind eine Selfie-Cam und Reaction-Smileys für einzelne Beiträge. Bei den Votings während der Sendung können sich die Zuschauer außerdem eine weitere Stimme verdienen, indem sie einen Werbespot ansehen. Zudem wird der Shop 'Deinzigartig' in die App integriert, über den sich Fans Artikel aus der Sendung kaufen können. Werbekunden haben die Möglichkeit, sich über ein App-Sponsoring oder einen Werbespot in der App zu platzieren.

Eine Kandidatin aus der ersten 'Love Island'-Staffel wird dreimal in der Woche in einer Facebook-Live-Show mit unterschiedlichen Gästen die Highlights aus der Sendung zusammenfassen und diskutieren. Zusätzlich werden News aus der Villa in einem Podcast besprochen. Ein WhatsApp-Newsletter bietet zudem Nachrichten, Teaser-Videos, Fotos und Links in die App.

Weitere Inhalte zur Sendung finden Fans auf dem 'Love Island'-YouTube-Channel, auf Facebook, Instagram und rtl2.de. Dort werden die teilnehmenden Kandidaten in 360-Grad-Videos vorgestellt.

Social Influencer sind in die Kampagne eingebunden

Des weiteren sind Social Influencer aus dem Fitness- und Lifestyle-Bereich bei der Zielgruppenansprache eingebunden. Darüber hinaus kommt im Rahmen einer Kooperation mit Warner Music Germany der Song 'Signs' von DJ Hugel & Taio Cruz zum Einsatz. Zudem entsteht ebenfalls in Kooperation mit Warner Music eine eigene 'Love Island'-Playlist mit den Songs aus der Sendung, die auf Portalen wie Spotify, Apple Music und Deezer abrufbar sein wird.

Sowohl die On-air-Trailer als auch das Motiv der Printanzeigen wurde erneut mit McFit-Models produziert. Die Anzeige mit dem Claim 'Gelegenheit macht Liebe' erscheint in 'Bild' und frauenaffinen Titeln wie 'InTouch', 'Cosmopolitan', 'Bravo', 'Gala', und 'In'; außerdem in Programmzeitschriften wie 'tv14', 'TV Movie' und 'TV Spielfilm'.

Die bundesweite Out-of-Home-Kampagne beinhaltet rund 5.000 Großflächen, Ganzsäulen, Citylight-Poster und -Säulen in 16 Städten und bundesweit über 500 Infoscreens.

Edgar-Cards in knapp 2.500 Szene-Gastronomie-Locations sollen für weitere Aufmerksamkeit sorgen. In Cinemaxx-Kinos in ganz Deutschland wird 'Love Island' auf der Leinwand und auf Flächen in den Foyers beworben. Radiohörer werden über eine Kooperation mit Radio NRJ erreicht.

An der Kampagne beteiligt sind: Büro Alba – Design. Strategie. Kommunikation. (Print/Out of Home), mehappy GmbH (on air/Kino), cynapsis interactive GmbH (Online/Digital), MediaCom München GmbH (Mediaplanung), Social Match GmbH & Co. KG (Influencer-Kampagne).

Die zweite Staffel von 'Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe' läuft ab Montag, den 10. September 2018, um 20:15 Uhr sowie dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.