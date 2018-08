%%%dfv Mediengruppe erwirbt 'wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik'%%%

Die dfv Mediengruppe, Frankfurt, hat das für die Wasserwirtschaft in Deutschland konzipierte Fachmagazin 'wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik' rückwirkend zum 1. Juli 2018 erworben. Der Titel wurde bisher von der Huss Medien GmbH herausgegeben. Damit baut die dfv Mediengruppe ihr internationales Fachmedienportfolio für die Bereiche Umwelt, Nachhaltigkeit und Entsorgung weiter aus. Seit Anfang 2018 trägt Matthias Mahr als Publisher die redaktionelle Gesamtverantwortung für die dfv Umweltmedien.



'wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik' berichtet seit über 60 Jahren rund um das Trink- und Abwassermanagement in Deutschland. Print wie digital mit neun Ausgaben im Jahr in deutscher Sprache wird das Magazin von Entscheidern in kommunalen Einrichtungen, Ingenieuren und Experten zu wasserwirtschaftlichen Themen genutzt.