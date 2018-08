%%%Sport1 initiiert Deutschlands ersten E-Sports-Studiengang%%%

Sport1, Ismaning, hat eine Kooperation mit der ortsansässigen Hochschule für angewandtes Management (HAM) geschlossen: Mitte September startet an der HAM der neue Bachelor-Studiengang 'E-Sports Management', den Sport1 inhaltlich begleitet. Die Sportmedienmarke, die sich seit mehreren Jahren im Bereich E-Sports engagiert, will den Studierenden "spannende Einblicke in ihre E-Sports-Projekte bieten". Ziel sei es, "die digitalen Sport-Gestalter von morgen" auszubilden.

Der neue Studiengang richtet sich an Profis, Nachwuchsspieler und Gaming-interessierte Berufseinsteiger, die im rasant wachsenden E-Sports-Markt Fuß fassen wollen. Als E-Sports-Manager können sie in Zukunft den digitalen Sport mitgestalten – in professionellen Organisationen und Teams, in Unternehmen in der Medien-, Games- und Entertainment-Branche, bei Event- und Marketingagenturen, in Sportvereinen mit E-Sports-Abteilungen und non-endemic Brands und Start-ups.

Durch das semi-virtuelle Studienmodell der HAM kann 'E-Sports-Management' in Voll- und Teilzeit oder auch berufsbegleitend studiert werden. Zudem ist durch die Hochschul-Standorte in Ismaning und Berlin sowie durch Blockmodelle und virtuelle Lernphasen eine deutschlandweite Teilnahme möglich. Leiter des neuen Studiengangs ist Tobias Benz, ehemals Manager des nationalen Spitzenteams Euronics Gaming.