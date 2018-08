%%%'Frankfurter Allgemeine Quarterly' erhält Design-Preis Red Dot %%%

'Frankfurter Allgemeine Quarterly', das Premiummagazin aus dem Haus der 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' ist mit dem Red Dot-Award in der Communication Design ausgezeichnet worden. Der Preis für hohe Designqualität, der von einer 24-köpfigen Jury verliehen wird, wird jährlich in den drei Disziplinen Red Dot Award: Product Design, Red Dot Award: Communication Design und Red Dot Award: Design Concept vergeben.

Das Konzept der quartalsweise erscheinenden Zeitschrift wurde 2016 in Zusammenarbeit mit dem englischen Magazin 'Monocle' entwickelt. Im Zentrum stehen anbahnende Auf- und Umbrüche in Kultur, Lifestyle, Technologie und Gesellschaft, die von Journalisten und Autoren, Fotografen und Illustratoren sowie meinungsstarken Interviewpartnern beleuchtet werden.