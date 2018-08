%%%DMAX startet Motorrenn-Show mit Sophia Thomalla%%%



Die TV-Darstellerin Sophia Thomalla und der Rennfahrer Johannes Stuck sind die Gesichter der Sendung 'Devil's Race' (Foto: DMAX / Jens Koch)

Am 11. September 2018 startet auf dem Männersender DMAX aus dem Hause Discovery (München) die sechsteilige Motorrenn-Serie 'Devil’s Race'. Darin liefern sich Kfz-Freaks in einem Braunkohlerevier in der Lausitz in umgebauten Fahrzeugen Wettrennen. Als Moderatorin führt Sophia Thomalla durch die Show. Als Experte in Sachen Auto und Motor steht ihr Johannes Stuck, Rennfahrer und Sohn des ehemaligen Formel 1-Piloten Hans-Joachim Stuck, zur Seite. Das Geschehen auf der Strecke begleitet der Kommentator Ron Ringguth, bekannt aus dem Eurosport-Format 'Schlag den Star'.

15 Teams mit je zwei Fahrern kämpfen in fünf Vor-Rennen um die schnellste Rundenzeit auf einem Parcour voller Schlaglöcher und Schlammgruben, Abrissbirnen, Sprungschanzen und Balancekonstruktionen. Die jeweils Besten treten anschließend im Finale in mehreren Kategorien gegeneinander an, um das "teuflischste Racingteam Deutschlands" zu werden. Als Gewinn winkt ein VIP-Wochenende bei den 24 Stunden von Le Mans.

Die Sendung läuft immer dienstags um 21:15 Uhr.