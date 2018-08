%%%Mediengruppe Thüringen übernimmt Vermarktung von Basketball-Löwen Erfurt%%%

Die Mediengruppe Thüringen, Teil der Funke Mediengruppe mit Sitz in Erfurt, verantwortet ab sofort die Vermarktung des neu gegründeten Teams der Basketball-Löwen Erfurt. Darauf hat sich das Unternehmen mit der Betreibergesellschaft XXL Baskets GmbH geeinigt. Ziel ist es, den Profi-Basketballsport in der Region aufzubauen. Das Medienhaus vermarktet die Bandenwerbung sowie VIP-Tickets an den Spieltagen und bietet darüber hinaus weitere Promotionsmöglichkeiten an. Mit der Kooperation erweitert die Mediengruppe Thüringen ihr Portfolio im Bereich des Sportmarketings.

"Basketball ist eine unglaublich schnelle Sportart, mit Emotionen und tollen Aktionen. In der Riethsporthalle können wir unseren Werbekunden tolle Präsentationsmöglichkeiten zu den Heimspielen der Löwen anbieten und in Verbindung mit unseren Kernmarken (wie Tageszeitung, Wochenblatt und Online) attraktive crossmediale Kommunikationskonzepte platzieren", sagt Kay Wissendorf, Prokurist und Leiter des Sportmarketings bei der Mediengruppe Thüringen." Zudem spielt mit den SWE Volley ein weiterer Verein, den wir unter Vermarktung haben, in der Halle. Hier ergeben sich interessante Kombinationsmöglichkeiten für die Unternehmen."

Die Mediengruppe Thüringen ist eigenen Angaben zufolge der größte Verlag in Ostdeutschland. Das Portfolio umfasst neben den drei Tageszeitungstiteln 'Thüringer Allgemeine', 'Thüringische Landeszeitung' und „Ostthüringer Zeitung' unter anderem auch das Kultur- und Freizeitmagazin 't.akt' sowie die News- und Serviceplattform Thüringen24.de.