b4p trends: Zwei Drittel der Deutschen folgen Influencern



Laut der Studie sind Blogs zum Thema Essen und Trinken am beliebtesten (Foto: obs/Hubert Burda Media)

Influencer haben sich im Alltag der Bundesbürger etabliert: 62 Prozent der Deutschen weiß, dass es sich hier um eine Person mit einer hohen Präsenz und Reichweite in sozialen Medien handelt. In der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) kennen sogar 77 Prozent den Begriff. Das ergab die Studie 'b4p Trends' im Auftrag der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung (GIK) mit Sitz in München, die das Verhältnis der Deutschen zu Bloggern und Influencern genauer unter die Lupe nahm.

Noch geläufiger ist der Umfrage zufolge die Bezeichnung Blogger: 88 Prozent der Deutschen haben den Begriff schon einmal gehört. Die hohe Popularität spiegelt sich auch im Nutzungsverhalten: 66 Prozent der Deutschen folgt - zumindest selten - einem Blogger oder Influencer. Besonders aktiv sind hier die jungen Deutschen: 65 Prozent der 14- bis 29 Jährigen schauen mindestens einmal pro Woche bei ihren Favoriten vorbei.

Am beliebtesten über alle Zielgruppen hinweg ist YouTube: Drei Viertel der jungen Deutschen folgen ihren Lieblingsblogs und -Influencern auf der Videoplattform. Bei den über 50-Jährigen sind es mehr als die Hälfte. An zweiter und dritter Stelle befinden sich Facebook und Instagram, wobei die Nutzung in den Altersgruppen stark variiert. Während die 20- bis 29-Jährigen vor allem auf Instagram aktiv sind (63 %), beschäftigen sich ältere Follower eher mit Facebook (66 %).

Wenn User auf Blogs unterwegs sind, suchen sie vor allem nach Rat und Inspiration: 59 Prozent der 14 bis 29-Jährigen sehen Blogs als unabhängige Ratgeber, 75 Prozent fühlen sich von ihnen inspiriert. Am beliebtesten sind generationsübergreifend Blogs zum Thema Essen und Trinken. Etwas differenzierter verhält es sich mit Blick auf die weiteren Platzierungen: Während Frauen auf Platz zwei und drei Kosmetik und Beauty sowie Mode und Fashion sehen, interessieren sich Männer eher für Technik und Gaming sowie für Sport und Gesundheit.

Ein weiteres Ergebnis: Produktempfehlungen beurteilt rund die Hälfte aller befragten Nutzer (53%) grundsätzlich positiv. Wenn die empfohlenen Artikel zum Thema des Blogs passen, steigt die Akzeptanz Produktwerbung auf 68 Prozent. 41 Prozent aller Blog-Nutzer haben ein empfohlenes Produkt schon einmal selbst gekauft.

Wie die Studie ergab, hält über die Hälfte aller Blog-Nutzer (52%) gesponserte Posts nicht grundsätzlich für unglaubwürdig. Lediglich 26 Prozent schenken den Beiträgen wenig Vertrauen. Allerdings wünschen sich 83 Prozent eine deutliche Kennzeichnung bezahlter Beiträge, um für mehr Transparenz in diesem Bereich zu sorgen.