%%%Axel Springer-Chef Mathias Döpfner als Podcast-Moderator%%%



Mathias Döpfner interviewt Regina Quast (Foto: Axel Springer)

Axel-Springer-Vorstandsvorsitzender Mathias Döpfner tritt erstmals als Podcast-Moderator im unternehmenseigenen Podcast inside.pod auf. Eingeladen zum Podcast-Gespräch hat er Regina Quast, Leiterin der Stabsabteilung leitende Angestellte von Axel Springer. Seit Beginn ihrer Berufsausbildung 1955 arbeitet sie bei dem Medienkonzern. Den Verlagsgründer lernte Quast persönlich kennen und betreut seit Jahrzehnten die Top-Manager, Geschäftsführer und Vorstände im Unternehmen. Sie schließt die Arbeitsverträge – und beendet sie auch.

Mathias Döpfner befragt Regina Quast, die erst vor kurzem ihren 80.Geburtstag feierte, wie sie die Veränderungen an der Vorstandsspitze bei Axel Springer in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat, welchen Herausforderungen sie sich in ihrer langen Laufbahn persönlich hat stellen müssen und was für sie eine gute Führungskraft auszeichnet.

Das knapp 30-minütige Gesprächs mit Mathias Döpfner und Regina Quast ist auf den Audioplattformen iTunes, SoundCloud, Google Podcast und Spotify abrufbar. Den inside.pod, das Podcast-Angebot der Axel-Springer-Unternehmenskommunikation, wird seit März 2018 produziert.