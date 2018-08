%%%Lagardère Sports übernimmt TV-Vermarktungsrechte an Handball-WM%%%

Die Internationale Handball-Föderation (IHF), Basel, hat die weltweiten Medienrechte an den Handball-Weltmeisterschaften neu vergeben. Ab sofort betreut Lagardère Sports, Deutschlandsitz in Hamburg, die TV-Vermarktung und löst damit die bisherige Agentur MP&Silva ab. Das Unternehmen war zuletzt in eine finanzielle Schieflage gerutscht, woraufhin die Gefahr drohte, dass die Übertragungen der kommenden Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark hierzulande erneut nicht im TV zu sehen sind. Der Vertrag mit MP&Silva war erst im vergangenen Jahr geschlossen worden. Die Vereinbarung mit dem neuen Partner läuft bis 2025.

Bereits vor MP&Silva hatte die IHF Probleme mit Sportrechte-Agenturen: beIn Sports konnte sich im Jahr 2017 mit keinem deutschen TV-Anbieter auf eine Lizenzierung der Rechte an der Handball-WM einigen. Daraufhin wurden die Handball-Begegnungen auf der Webseite von Hauptsponsor DKB übertragen.