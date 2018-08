%%%'Bild' führt Augmenty-Reality-Videos im Printangebot ein%%%

Zum Start der neuen Saison der Fußball-Bundesliga 2018/19 ab dem 22. August 2018 integriert 'Bild' erstmals Augmented-Reality-Technologie in sein redaktionelles Printangebot. Der neue Service 'Video-Fotos' stellt Lesern dabei ausgewählte Highlights der Bundesliga-Spiele vom Wochenende zur Verfügung. Dazu hat Axel Springer eine Kooperation mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) und der Streaming-Plattform DAZN vereinbart. Die 10- bis 30-sekündigen Videos stehen jeweils am Montag nach dem Spielwochenende zum Abruf mit der Bild News-App sowie der Sport Bild-App bereit. Außerdem sollen Clips legendärer Fußball-Momente sowie Mittschnitte ausgewählter Pressekonferenzen die Berichterstattung erweitern.

Artikel, die über die neue Funktion verfügen, sind mit einem Symbol gekennzeichnet. Betätigt der Leser die Kamerascan-Funktion der Apps, werden die Videos automatisch auf dem Screen des Smartphones aktiviert. Die Videos sind täglich in 'Bild', 'Fussball Bild' und 'B.Z.' sowie wöchentlich in 'Sport Bild', 'Bild am Sonntag' und 'B.Z. am Sonntag' in Verbindung mit der gedruckten Zeitung verfügbar. In Zukunft soll das AR-Angebot von 'Bild' um andere Themen erweitert werden.

"Für unsere Leser bedeutet das, dass sie mit dem Kauf der Zeitung erstmals in Europa auch den direkten, exklusiven Zugriff auf so attraktiven Video-Content erhalten", sagt Matthias Brügelmann, Chefredakteur Sport der 'Bild'-Gruppe. "Mit Augmented Reality zeigen wir schon heute einen möglichen Weg zur Zeitung der Zukunft."