%%%DK Medien schließt Kooperation mit regionalem Fußballverein%%%

Der SV Atlas Delmenhorst verteilt seine Stadionzeitung ab sofort über das 'Delmenhorster Kreisblatt'. Darauf hat sich der regionale Fußballverein mit DK Medien, Teil von NOZ Medien und herausgebender Verlag der Stadionzeitung, für die gesamte Saison 2018/2019 verständigt. Das Heft liegt im 14-tägigen Rhythmus zu jedem Heimspiel der Samstagsaugabe der Tageszeitung bei. Zudem soll die Beilage an diversen Standorten in der Region ausliegen sowie online abrufbar sein.

Im Rahmen der Kooperation übernimmt das in Delmenhorst ansässige Medienhaus Aufgaben im Layout, in der Produktion, Verteilung und Vermarktung. Die inhaltliche Zuständigkeit bleibt weiterhin in den Händen des Vereins. Das Heft hat einen Umfang von 24 Seiten sowie eine Gesamtauflage von 17.000 Exemplaren.



"Der SV Atlas Delmenhorst hat hier in der Region eine große Fangemeinde. Daher bietet die Stadionzeitung als Beilage in der Samstagsausgabe für unsere Leser einen tollen Mehrwert", Thorsten Schulze, Verlagsleiter der DK Medien. "Für den Verein entsteht ein massiver Zugewinn an medialer Reichweite in Print und Online, die über die bisher genutzten Kommunikationswege weit hinausgeht".