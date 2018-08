%%%C3 produziert für Facebook monatlichen B2B-Podcast %%%

Jin Choi, Facebooks Director für Handel, Entertainment und Konsumgüter in der DACH-Region, informiert seine Zielgruppen in Agenturen und werbungtreibenden Unternehmen künftig in einem monatlichen Podcast über News in den Kanälen Facebook und Instagram. Entwickelt und produziert wird das Format von der Burda-Tochter C3 Creative Code and Content.

"Das Podcast-Format ist für uns ideal, weil wir den Kunden authentisch begegnen wollen", sagt Alexander Lengen, Head of Content & Digital Central Europe bei Facebook Germany. "Deswegen ist auch C3 der richtige Partner: Wir arbeiten schon länger im Content-Bereich zusammen, wir kennen uns, wir verstehen uns, und das schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre bei der Vorbereitung und am Set."

Choi fungiert als Gastgeber und Moderator des neuen B2B-Formats. Unter dem Titel 'Das Facebook Marketing Update' spricht er mit seinen Gästen darüber, wie Marketing auf Facebook und Instagram funktioniert, worauf Agenturen und Marken heute achten müssen und welche Neuerungen es auf den Plattformen gibt.



Der Hamburger Standort der Content Marketing Agentur C3 verantwortet die Idee und Konzeption, die Realisation sowie die Produktion und die Postproduktion des Projektes. "Es freut uns, dass wir diesem Debut eine so große Rolle spielen durften“, sagt C3-Geschäftsführer Christian Breid.

Zu den ersten Gästen gehört Christina Keller, die den 'Creative Shop' leitet, Facebooks interne Kreativagentur, die mit Referenzkunden Kampagnen und Konzepte entwickelt.

