%%%Bundesliga beschert Sky Media zweistelliges Umsatzplus%%%

Der Pay-TV-Anbieter Sky startet mit einem zweistelligen Werbewachstum in die neue Bundesliga-Saison. Wie der Vermarkter Sky Media mitteilt, sind die klassischen Werbeflächen an den ersten beiden Spieltagen zu 86 Prozent ausgebucht. Mit O2 konnte Sky einen neuen Sponsoring-Partner für die Live-Umfelder der Bundesliga gewinnen. Darüber hinaus wird O2 auch Titelsponsor der wöchentlichen Talkshow 'Wontorra – der Fußballtalk' (Jetzt: 'Wontorra – der O2 Fußballtalk'), die immer sonntags um 10:45 Uhr auf Sky Sport News HD ausgestrahlt wird.

Zu den größten Werbekunden in der kommenden Bundesliga-Saison gehören tipico, bwin und die Krombacher Brauerei. Krombacher hat die langjährige Partnerschaft mit Sky ausgebaut und auch das Titelpatronat 'Krombacher Topspiel der Woche' für das Samstagspiel um 18:30 Uhr übernommen. Zudem haben Kunden wie Targobank, Storck, AXA und Sparkasse ihr Engagement deutlich ausgebaut.

Darüber hinaus hat Sky jede Menge neuer Kunden gewonnen, darunter The Naga Group, FC Bayern München, Square Enix, De Agostini, Herta Verwaltungen, Edelweiss, Maggi und Falken Tyre Europe.

Sky wird ab der kommenden Saison verstärkte Augmented Reality-Technologien zur Einbindung von Werbepartnern nutzen. Neben 3D-Integrationen bietet Sky Media auch Cut-Ins im Studio als Projektion an.

Erstmalig bietet Sky auch Live-Splits in der Bundesliga. An ausgewählten Anstoßzeiten können sich Werbetreibende in unmittelbarer Nähe zum Live-Geschehen Spots im Split-Rahmen bei parallel sichtbarem Live-Signal platzieren. Neben der bis zu 30-Sekündigen Platzierung nach Abpfiff ist auch ein sechssekündiges Kurzformat vor Beginn der zweiten Halbzeit buchbar. Neben dem Spot ist bei dieser Platzierung hintergründig auch die Stadionatmosphäre hörbar.

Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media, sagt: "Die Fußball-Bundesliga ist der stärkste Content auf dem deutschen Werbemarkt und die Nachfrage unserer Kunden nach diesem einzigartigen Produkt ist ununterbrochen hoch. Neue Impulse erwarten wir durch die verstärkte Nutzung von Augmented-Reality-Technologien. Wir erhoffen uns im Laufe der kommenden Spielzeit durch die bevorstehenden AGF-Reformen eine validere Ausweisung der Bundesliga-Reichweiten."