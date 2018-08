%%%Werbetreibende geben 30 Milliarden Dollar für Online-Videowerbung aus%%%

Weltweit wollen Werbetreibende in diesem Jahr 30 Milliarden US-Dollar in Online-Videowerbung investieren. Damit entfallen 17,5 Prozent der gesamten Bewegtbild-Spendings auf dieses Segment. Zu diesen Ergebnissen kommt der aktuelle Report 'Global Ad Trends', den der Media-Analyst WARC, London, monatlich veröffentlicht.

Der Großteil der digitalen Video-Spendings wird in Social Media investiert. Im Vereinten Königreich etwa wurden im vergangenen Jahr 81,2 Prozent der insgesamt 1,6 Milliarden Pfund (2,1 Mrd. Dollar), die für Online-Bewegtbildwerbung ausgegeben wurden, für Social Media aufgewendet.

Der Anteil an Online-Video an den gesamten Bewegtbild-Werbeumsätzen variiert in den einzelnen Märkten: In den USA steigt der Anteil von Online-Video auf 19,3 Prozent. In China beträgt er bereits ein Viertel des gesamten Bewegtbildmarktes (24,7 %). Und im Vereinten Königreich ist er mit 38,2 Prozent (2,6 Mrd. Dollar) prozentual am höchsten.