%%%Egmont Ehapa launcht Magazin zu Youtube-Serie%%%



'Helden der Stadt' erscheint vier Mal im Jahr

Egmont Ehapa aus Berlin bringt am 28. August das Kindermagazin 'Helden der Stadt' auf den Markt. Die Zeitschrift basiert auf der gleichnamigen YouTube-Kinderserie. Allein in Deutschland hat der YouTube-Kanal rund 418.000 Abonnenten.

Das offizielle Magazin zu 'Helden der Stadt' erscheint quartalsweise mit einer Auflage von 60.000 Exemplaren und zu einem Preis von 3,99 Euro. Es richtet sich vorwiegend an Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Der ersten Ausgabe liegt ein Polizeiset als Extra bei.

Bei 'Helden der Stadt' dreht sich alles um die Abenteuer der Einsatzfahrzeuge in einer kleinen Stadt, in der jeder zum Helden werden kann. Paul Polizei und Fiona Feuerwehr erleben mit dem Pechvogel Kasimir Krähe Abenteuer und Einsätze. Neben den Vorlesegeschichten, Activity-Seiten und Informationen über die Arbeit der Polizei und Feuerwehr gibt es in jeder Ausgabe Extra.