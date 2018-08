%%%Gruner+Jahr-Studie: Welches digitale Werbeformat wirkt wann am besten?%%%

In einer Werbewirkungsstudie hat der in Hamburg ansässige Vermarkter Gruner+Jahr EMS Handlungs-empfehlungen zum Einsatz von digitalen Werbeformaten veröffentlicht und die genaun Wirkungseffekte untersucht. Die Ergebnisse gehen zurück auf die Untersuchung "Von Native über digitale AdSpecials zu Influencern und Data – was wirkt wie?" Für die Studie wurden zwischen Mai 2017 und Juli 2018 rund 1.000 Nutzer zu ihrer Einschätzung der Werbeformate Display, AdSpecials, Native Advertising, Influencer sowie zu den Themen Umfeld und Data befragt sowie die Wirkung von 13 Kampagnen (n=3.220 Probanden im Live-Betrieb) untersucht.

Demnach eignen sich Ad Specials besonders gut dafür die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu gewinnen. Grund hierfür sind dem Vermarkter zufolge die zahreichen Möglichkeiten, das Werbeformat technisch und visuell in redaktionellen Content einzubinden. Damit fördere es vor allem Ad Awareness, Ad Recognition und Brand Awareness.

Laut der Untersuchung ist es zudem sinnvoll, im Anschluss die Werbebotschaft mit mehr Content auszustatten. Hier empfehlen die Autoren mit Native Advertising eine zur Marke passende Geschichte zu erzählen. Die Werbeform zahle insbesondere auf Ad Recognition, Brand Awareness, Brand Sympathy sowie Intention-to-Buy des beworbenen Produkts ein.

Eine weitere Erkenntnis: Als entscheidenden Impulsgeber am Ende des Wirkungs-Funnels fungieren Influencer. Sie sorgen laut G+J EMS neben starker Ad Awareness vor allem für Sympathie und Handlungsimpulse – von der bekundeten Absicht, mit anderen über die Marke zu sprechen und deren Website zu besuchen bis hin zum geplanten Produktkauf. Damit AdSpecials, Native und Influencer ihre Wirkung entfalten können, sei es zudem eine kontinuierliche User-Ansprache notwendig. Diese Aufgabe übernehmen Display-Formate, die Aufmerksamkeit erzeugen und damit Ad Awareness, Ad Recognition und das Markenimage positiv verstärkten.

Nicht zu unterschätzen bei der Ansprache potenzieller Kunden sei die Wirkung des thematischen Kontextes. Das Umfeld und die Nutzungsmotivation schaffen demnach einen Rahmen, der zu einem Anstieg der Brand Awareness führen könne. Darüber hinaus beeinflusse das Umfeld die Kaufbereitschaft, und die User lassen sich über diesen Weg dazu bewegen, mit der Marke in Interaktion zu treten.