%%%Pro Sieben verliert ab 2019 wichtigstes Zugpferd in der TV-Fiction%%%

Für den Privatsender Pro Sieben, Unterföhring, kommen schlechte Nachrichten vom US-Fernsehmarkt: Die Sitcom 'The Big Bang Theory' endet trotz anhaltenden Erfolgs nach elf Jahren und zwölf Staffeln. Das teilten Warner Bros. Television, das Network CBS und Produzent Chuck Lorre mit. Im September 2018 starten in den USA die letzten 22 Folgen.

Pro Sieben verliert damit einen der wichtigsten Stützpfeiler in seinem Programm: Neben dem angestammten Sendeplatz montagabends um 20.15 Uhr ist die Serie um die vier Nerds auch in großer Zahl als Wiederholungen in der Daytime vertreten. Noch kann ProSieben aber auf genügend neues Material zurückgreifen: Ab dem 10. September 2018 zeigt der Kanal erst einmal die zweite Hälfte der elften Staffel von 'TBBT'. Zuletzt erreichte die Comedyserie im Abendprogramm rund 18 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.