%%%Dmexco startet Podcast mit RMS%%%

Die Digitalmesse Dmexco (12.-13.9.2018 in Köln startet heute (24.8.) ihren eigenen Podcast. Produzent und Kooperationspartner ist der Audiovermarkter RMS. Im 'Dmexco Podcast' diskutieren regelmäßig Digitalexperten über die fünf Kernthemen Marketing, Media, Technologie, Business und Future. Als Gastgeber und Moderatoren führen Prof. Dr. Katja Nettesheim, Gründerin und Geschäftsführerin der Digitalberatung Mediate, und Podcast-Pionier Alexander Wunschel, Gesellschafter und Geschäftsführer von nextperts.net, einer Strategieberatung für digitale Medien, durch das jeweils fünfzehn- bis zwanzigminütige Audioformat.

Zum Start sprechen die Moderatoren mit dem Chief Advisor der Dmexco, Dr. Dominik Matyka, über den aktuellen Stand der Messe-Vorbereitungen und seine Vision. In den nächsten Folgen zu Gast sind unter anderem Howard Lerman, Gründer und CEO von Yext, sowie Christof Baron, Global Head of Media bei Sanofi, Lukas Fassbender, General Manager DACH bei The Trade Desk, und Dr. Mark Grether, CEO von Sizmek.

Der 'Dmexco Podcast. Powered by RMS' kann auf der Webseite (https://dmexco.com/de/stories) und auf iTunes, Spotify und Deezer abonniert oder abgerufen werden.