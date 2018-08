%%%Sat.1 Gold behauptet sich im Best-Ager-Segment%%%

In den vergangenen Jahren nahm die Fragmentierung im TV-Markt immer weiter zu. Umso erfreulicher für die ProSiebenSat.1-Gruppe, dass Sat.1 Gold sich im Segment der Spartensender weiter absetzen kann. Im Juli 2018 erreichte der Best-Ager-Kanal beim Gesamtpublikum einen Monatsmarktanteil von 1,7 Prozent und zählt damit zu den erfolgreichsten Vertretern unter den kleinen Sendern.

Ein Erfolgsrezept ist für Michaela Kiermaier, als Vice President Channel Management verantwortlich für Sat.1 Gold, die kuratierte Auswahl an Programminhalten. "Wir wählen unser Programm sehr sorgfältig aus, es gibt viele Serien, die wir nicht zeigen, weil sie einfach nicht 'Gold' sind. Wir zeigen also nur Sendungen, die einzigartig sind und einen goldenen Moment in sich haben."

Für die anvisierte Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Frauen sei der Sender ein willkommener Rückzugsort. "Bei uns finden die Zuschauer Geborgenheit und Unterhaltung durch das Beste von "Früher" - Lieblingsserien und Filme, von Audrey Hepburn bis zu Kommissar Rex", so Kiermaier weiter. "Damit bedienen wir das Bedürfnis, sich einfach zurückzulehnen und sich zwischen der großen, unübersichtlichen Angebotsvielfalt auch mal im Bekannten auszuruhen."

