Burda investiert erneut in Marktplatz Vinted

Vinted, nach eigenen Angaben "Europas größter Marktplatz für gebrauchte Mode und Accessoires", hat heute (29.8.) eine weitere Finanzierungsrunde mit einem Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro abgeschlossen. Hubert Burda Media ist bereits seit 2015 in Vinted investiert und beteiligt sich zusammen mit weiteren Bestandsinvestoren wie Insight Venture Partners an der von Sprints Capital angeführten Runde.

"Vinted hat eine phänomenale Plattform für Second-Hand-Mode geschaffen", begründet Martin Weiss, Vorstand bei Hubert Burda Media, das Engagement. "Das Team hat sich ein Alleinstellungsmerkmal bei den Verbrauchern erarbeitet, eine starke Marke geschaffen und einzigartige Technologie entwickelt. Das ist eine perfekte Ausganglage für langfristigen Erfolg, den wir weiter unterstützen."

Vinted ist in neun Märkten aktiv und betreibt in Deutschland die Plattform Kleiderkreisel. 2016 konnte das Unternehmen seinen Umsatz um das elffache erhöhen. Es unterhält Büros in Berlin, Vilnius (Litauen), Warschau und Prag und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter.