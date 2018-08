%%%Bertelsmann wächst organisch wieder stärker%%%

Der Gütersloher Medienkonzern Bertelsmann hat im ersten Halbjahr seinen Umsatz um 1,3 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro (H1 2017: 8,1 Mrd. Euro) erhöht. Organisch sind die Erlöse um 2,4 Prozent angestiegen (H1 2017: 1,4 %). Hohe negative Wechselkurseffekte – insbesondere aus dem US-Dollar – haben das gesamte Wachstum gebremst. Bertelsmann erzielt rund 20 Prozent seines Umsatzes in den USA.

Das Operating Ebitda ging von 1,10 Mrd. auf 1,07 Mrd. Euro aufgrund von Wechselkurseffekten zurück. Das Konzernergebnis betrug 501 Mio. Euro (H1 2017: 502 Mio. Euro).

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärte: "Bertelsmann ist im ersten Halbjahr 2018 aus eigener Kraft so stark gewachsen wie seit Jahren nicht. Der Ausbau unserer Wachstumsgeschäfte trägt immer deutlicher Früchte. Erfreulich ist besonders, dass sich die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen in unsere Dienstleistungsgeschäfte mehr und mehr auszahlen. Wir wollen das Wachstumsprofil des Unternehmens noch weiter verbessern. Dafür investieren wir massiv in unsere Geschäfte, insbesondere in kreative Inhalte. Um diese Ausgaben nicht zu gefährden, bedarf es dringend einer Modernisierung des Regulierungsrahmens für Kreativunternehmen in Europa. Das betrifft Felder wie Datenschutz, Urheberrecht, Kartellrecht, Werberecht, Medienrecht und Besteuerung."

Der strategische Fokus von Bertelsmann liegt auf der Stärkung der Kerngeschäfte, der digitalen Transformation, dem Ausbau von Wachstumsplattformen und auf der Expansion in Wachstumsregionen. Thomas Rabe sagt dazu: "Bertelsmann hat in der ersten Jahreshälfte 2018 weitere Fortschritte erzielt, wachstumsstärker, digitaler, internationaler und diversifizierter zu werden. Trotz der zunehmenden politischen Unsicherheiten im Zusammenhang mit etwa dem Brexit oder dem Handelsstreit zwischen den USA und China sind wir zuversichtlich, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen."

Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche

Die Bertelsmann-Tochter RTL Group erzielte im ersten Halbjahr 2018 ein Umsatzplus von 2,3 Prozent auf 3,0 Mrd. Euro. Das Operating Ebitda der TV-Gruppe verbesserte sich um 3,0 Prozent auf 643 Mio. Euro.

Die Buch-Tochter Penguin Random House verzeichnete im ersten Halbjahr 2018 wechselkursbedingt Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis. Der Umsatz der Bertelsmann-Anteile ging um 3,3 Prozent auf knapp 1,5 Mrd. Euro zurück. Das Operating Ebitda schrumpfte um 17,0 Prozent auf 171 Mio Euro.

Der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr konnte zwar sein Digitalgeschäft ausbauen, der Umsatz ging aber u. a. aufgrund des Verkaufs des Zeitschriftengeschäfts in den Niederlanden und der Veräußerung von 'Grazia' in Deutschland sowie aufgrund einbrechender Werbeerlöse im ersten Halbjahr 2018 um 5,6 Prozent auf 701 Mio. Euro zurück. Das Operating Ebitda reduzierte sich von 59 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2017 auf nun 51 Mio. Euro.

Die Musikrechte-Tochter BMG erhöhte den Umsatz um 3,3 Prozent auf 241 Mio. Euro. Das Operating Ebitda stieg im Berichtszeitraum um 5,0 Prozent auf 42 Mio. Euro.

Das Dienstleistungsunternehmen Arvato steigerte seinen Umsatz um 7,5 Prozent auf 2,0 Mrd. Euro. Das Operating Ebitda stieg um 21,1 Prozent auf 175 Mio. Euro.

Die Bertelsmann Printing Group verzeichnete im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatzverlust von 5,3 Prozent auf 768 Mio. Euro. Das Operating Ebitda sank um 39,8 Prozent auf 28 Mio. Euro.

Die Bertelsmann Education Group steigerte ihre Erlöse um 21,3 Prozent auf 111 Mio. Euro. Das Operating Ebitda der Gruppe verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum signifikant von -4 Mio. auf +10 Mio. Euro.

Bertelsmann Investments erhöhte sein Ebit von 41 Mio. auf 45 Mio. Euro.