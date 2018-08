%%%GEO Television expandiert in die Schweiz%%%

Der zum Pay-TV-Angebot der Mediengruppe RTL Deutschland, Köln, gehörende Sender GEO Television ist ab sofort auch in der Schweiz (für Teleclub/Swisscom-TV-Kunden) erhältlich. Fans von Dokumentationen können den Sender dann als Teil des erweiterten Senderpakets von 'Teleclub Family' abonnieren und das Programm von GEO Television linear und im Catch up abrufen. Der jüngste Pay-TV-Kanal der Mediengruppe RTL Deutschland wurde Anfang Mai 2014 in Zusammenarbeit mit der Gruner + Jahr-Zeitschrift GEO gestartet.

Zum Pay-TV-Angebot der Kölner Privatfernseh-Gruppe gehören auch die Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Living.