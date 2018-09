%%%Sublime will deutscher Marktführer im High-Impact-Segment werden%%%



Assen Saraiwanow, bei Sublime Commercial Director für die DACH-Region, will die Zahl der Kampagnen in diesem Jahr verdoppeln (Foto: Sublime)

Sublime, ein französischer Anbieter von High-Impact-Werbeformen mit Stammsitz in Paris, hat eine Dependance in Düsseldorf eröffnet. Mit Assen Saraiwanow hat das Unternehmen einen Commercial Director für die DACH-Region gewonnen, der 20 Jahre Erfahrung im Online-Marketing aufweisen kann. Zuletzt arbeitete er beim Cloud-Marketing-Spezialisten DataXu als Sales Director. Davor war Saraiwanow bei DataFactor, einem Tochterunternehmen von Axel Springer, als Managing Director tätig.

Bei Sublime ist Assen Saraiwanow seit Dezember 2017 an Bord. Seitdem hat er ein fünfköpfiges Service-Team aufgebaut (Ad Operations, Publisher Management, Sales, Creative), das sich in drei Jahren auf 25 Leute verfünffachen soll. Ziel ist die Marktführerschaft im Bereich High-Impact-Werbung.

Sublime ist bereits seit 2016 operativ in Deutschland aktiv, das Geschäft wurde bislang von Paris aus gesteuert. 2017 hat der High-Impact-Werbespezialist 70 Kampagnen hierzulande realisiert, in diesem Jahr will Saraiwanow die Anzahl verdoppeln. Zu den wichtigsten Branchen gehören für ihn Automobil, Mode, Reise, Gaming, Entertainment, Luxus und CPG (Consumer Packaged Goods). Weltweit hat Sublime über 800 Werbekunden.

"Sublime war der erste Anbieter, der High Impact Ads wie Wallpaper programmatisch zugänglich gemacht hat", sagt Saraiwanow. "Unser Ansatz besteht zudem darin, die Interaktionsmöglichkeiten innerhalb eines Werbeformats zu multiplizieren. Angefangen von Mouse Over, über Wischen, Sliden, Swappen und Swipen, bis hin zu Animationen und 360-Grad-Ansichten. Dabei geht es uns nicht um Einzelaktionen auf ausgewählten Webseiten, wie das bei High-Impact -Werbung früher häufig der Fall war, sondern um wiederholbare, skalierbare Kampagnen."

Welche Publisher bereits an Sublime angeschlossen sind und welche Ziele sich Saraiwanow hier gesteckt hat, wie die Resonanz auf dem Werbemarkt ist und wie die langfristige Road Map des Unternehmens aussieht, lesen Abonnenten von 'new business' in der aktuellen Printausgabe.