%%%RTL-Chefstratege Marc Schröder: Lineares Fernsehen bleibt wichtiger Bestandteil der RTL-Strategie%%%

Marc Schröder, Chefstratege der RTL-Mediengruppe, ist überzeugt, dass das lineare Fernsehen trotz aller Fragmentierung auch in zehn Jahren noch "zentrales Lagerfeuer" sein kann. "Es ist naturgemäß schwerer als vor 15 Jahren, große Themen zu setzen und damit eine zweistellige Millionenreichweite zu erzielen", sagt er im Interview mit dem Medienmagazin 'journalist'. "Aber wenn das noch irgendwo gelingen sollte - dann im linearen Fernsehen. Wir beobachten hier auch jenseits des Sports noch Massenphänomene."

Für die RTL-Mediengruppe stehe TV schon seit langem für "Total Video". Und lineares Fernsehen werde "als Ursprung und Basis unseres Geschäfts wichtiger Bestandteil dieser Strategie bleiben, konzeptionell aber ein Element unter vielen", sagt der 48-Jährige. Die RTL-Mediengruppe versuche, die Zuschauer auf vielen Kanälen zu erreichen. "Allein 2017 wurden 45 Millionen bewegtbildfähige Screens in Deutschland verkauft. Auf all diesen Endgeräten möchten wir unser Publikum erreichen", so Schröder im 'journalist'-Interview.

Die RTL-Familie habe schon vor Jahren "für jeden Bedarf den zugehörigen Kanal" geschaffen, wie zum Beispiel TV Now.

Kritik am öffentlich-rechtlichen Online-Jugendkanal Funk

Eine kommerzielle Variante des öffentlich-rechtlichen Jugendkanals Funk werde es "auf absehbare Zeit" nicht geben. "Da fehlt schlicht ein Geschäftsmodell, über das sich Funk dank des Rundfunkbeitrags nicht kümmern muss", erklärt Schröder. "Für uns ist es - mit Verlaub - absurd, dass öffentlich-rechtliche Anstalten dank gebührenfinanzierter Inhalte gigantische US-Plattformen kostenlos ausstatten und stärken." Für ein privatwirtschaftlich betriebenes Unternehmen sei es eher kein Weg, professionell erstellte Inhalte kostenfrei anzubieten. "Auf Youtube ist die Monetarisierung nach wie vor schwierig."