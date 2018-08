%%%MTV und Mercedes-Benz vereinbaren Content-Kooperation%%%

Der Musiksender MTV, der seit Ende 2017 wieder im Free-TV zu sehen ist, und die Automarke Mercedes-Benz haben eine Content-Kooperation mit Samy Deluxe vereinbart. Neben exklusiven Videos wird eine Mercedes-Benz A-Klasse, gestaltet von Samy Deluxe, verlost.

Startschuss für die Zusammenarbeit ist das 'MTV Unplugged' mit Samy Deluxe (Premiere und Release am 31. August). Für das 'SaMTV Unplugged' haben MTV, Mercedes-Benz und der Rapper Samy Deluxe eine Karaoke-Jam-Session initiiert. Dabei entstand der exklusive Video-Content 'MTV x MercedesKaraoke'. Im Vorfeld der Aufzeichnung haben der TV-Sender und der Rapper über Social-Media-Kanäle dazu aufgerufen, sich zu bewerben. Die zwei Gewinner wurden für einen Tag Video-Stars. Das Ergebnis des 'MTV x MercedesKaraoke' zeigt MTV am 31. August zwischen 10:00 und 18:00 Uhr und am 1. September um 1:30 Uhr im TV und online auf MTV.de.

Außerdem verlost Mercedes die Samy Deluxe A-Klasse unter den Besuchern auf seiner aktuellen Roadshow (alle Informationen zur Roadshow unter: www.Mercedes-Benz.de/Roadshow). Samy Deluxe begleitet die Roadshow mit einem 'Secret Gig'. Die Tickets für das 'geheime Konzert' werden via Instagram (über MTV, Mercedes-Benz und Samy Deluxe) verlost.