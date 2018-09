%%%WAZ und Lokalradios starten gemeinsames Content-Projekt%%%

Die 'Westdeutsche Allgemeine Zeitung' (WAZ) aus der Funke Mediengruppe in Essen und die Lokalradios im Ruhrgebiet starten heute das große Online-Spezial 'Mehr als Kohle – Erinnerungen an unsere Bergbau-Ära'. Anlässlich des Endes des Bergbaus launchen die Partner die Website mehralskohle.de mit Multimedia-Reportagen über die Bergmänner. Im Fokus stehen dabei persönliche Erinnerungen der Menschen.

Im Rahmen der Kooperation zwischen elf Zeitungs- und neun Radioredaktionen sind Texte, Videos, Fotostrecken, Tonaufnahmen und Vorher/Nachher-Bilder von Schauplätzen des Kohle-Bergbaus in der gesamten Region entstanden.

Ralf Laskowski, Initiator des multimedialen Gemeinschaftsprojekts und Chefredakteur von Radio Emscher Lippe, sagt: "In den vergangenen Monaten haben die Beteiligten auf Zeitungs- und auf Radioseite ganz neue Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht. Das Ergebnis zeigt mehr als eindrucksvoll, was Hörfunk- und Zeitungs-Kollegen gemeinsam und vor allem innovativ auf die Beine stellen können."

Dr. Alexander Marinos, stellvertretender WAZ-Chefredakteur: "Wir präsentieren unseren Lesern und Hörern ab heute die Ergebnisse eines einzigartigen Projekts und setzen dem Bergbau ein kleines Denkmal. Ich bin davon überzeugt, dass Kooperationen wie diese in der Zukunft immer wichtiger werden – und ich bin sicher, dass die WAZ und die Lokalradios im Ruhrgebiet auch in Zukunft gemeinsam noch viele weitere Ideen vorantreiben und spannende Geschichten auf besondere Weise erzählen werden."

Im Frühjahr hatten die WAZ-Lokalredaktionen und die Lokalradios ihre Leser und Hörer aufgerufen, sich mit ihren persönlichen Erinnerungen zu melden. Eine zentrale Arbeitsgruppe wählte 30 Geschichten aus unterschiedlichen Themenfeldern aus, die von WAZ- und Radio-Redakteuren mit dem interaktiven Storytelling-Tool 'Pageflow' produziert wurden. Unterstützt wurden sie dabei von einem Team aus Online-Redaktion, Online-Grafik, Fotografen und Mediengestaltern.

Flankiert wird das Online-Spezial von einer breiten Berichterstattung in der Zeitung – lokal und regional – und im Radio.