%%%Burda erwirbt BBC GoodFood%%%



Mit der Übernahme von BBC GoodFood wird Burda zum größten Food-Publisher in Großbritannien (Abb.: Burda)

Das britische Medienunternehmen Immediate Media, seit 2017 Teil von Hubert Burda Media, übernimmt die britische Food-Medienmarke BBC GoodFood von BBC Studios. Die Übernahme umfasst auch das Digital- und Events-Geschäft.

BBC GoodFood wurde 1989 gegründet; die Website www.bbcgoodfood.com ist mit 22 Millionen Besuchern pro Monat die reichweitenstärkste Food-Website Großbritanniens. Die Zeitschrift 'BBC GoodFood' erreicht 1,3 Millionen Leser pro Monat. Hinzu kommen die Live-Events von 'BBC GoodFood Show' mit nach eigenen Angaben über 250.000 Besuchern pro Jahr.

Martin Weiss, Vorstand Medienmarken International bei Hubert Burda Media, erklärt: "Die Transaktion ist die erste Akquisition von Immediate Media seit der Übernahme durch Burda. Sie markiert den nächsten Schritt in der Entwicklung des Unternehmens: Durch strategische Übernahmen und Produktentwicklung werden wir das Wachstum von Immediate auch zukünftig weiter beschleunigen."

Chris Kerwin, bisher Verlagsleiter von BBC GoodFood, wird als Managing Director die neue Food-Einheit des Unternehmens leiten, zu der auch die bestehende Immediate-Marke 'Olive' gehört.