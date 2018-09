%%%G+J lanciert Magazin zur Vox-Show 'Die Höhle der Löwen'%%%



Zwei Ausgaben vom Magazin 'Die Höhle der Löwen' sind für 2018 geplant

Gruner + Jahr startet erstmals ein Magazin zu einer TV-Sendung des Schwesterunternehmens Mediengruppe RTL. Zum Start der neuen Staffel der Gründer-Show 'Die Höhle der Löwen' bringen sie G+J-Wirtschaftstitel 'Capital' und 'Business Punk' einen Titel zu der Vox-Sendung heraus.

In der ersten Ausgabe kommen ein Dutzend Start-ups und Unternehmen aus den früheren Staffeln zu Wort, und Gründer aus der neuen Staffel werden in Porträts vorgestellt. Außerdem werfen die Macher einen Blick hinter die Kulissen der Show.

Das Magazin erscheint erstmals am 4. September in einer Auflage von 250.000 Exemplaren. Der Copypreis liegt bei 3,90 Euro. Für das Projekt wurde ein Team aus Redakteuren von 'Capital' und 'Business Punk' gebildet, das Projekt leitete 'Capital'-Redakteur Georg Fahrion. Die grafische Konzeption lag bei dem 'Capital'-Grafiker Max Winter. Eine weitere Ausgabe soll im November gegen Ende der Staffel erscheinen.



"Das Heft ist ein völlig neues Gründer-Magazin", sagt 'Capital'-Chefredakteur Horst von Buttlar, unter dessen Federführung das DHDL-Projekt in Berlin entstanden ist. "Wir haben viele spannende Gründer getroffen, die mit ihrer Kreativität, ihrem Willen, etwas Neues zu schaffen und aufzubauen und ihrem Mut beeindrucken."