%%%Sky und Turner verlängern und erweitern ihre Partnerschaft%%%

Sky Deutschland, Unterföhring, und Turner Deutschland, München, haben jetzt ihre Programm-Partnerschaft erneuert und erweitert. Die mehrjährige Vereinbarung umfasst u.a. die Rechte für die weitere lineare Verbreitung der fünf Sendermarken von Turner - TNT Serie, TNT Film, TNT Comedy sowie Boomerang und Cartoon Network - im deutschsprachigen Gebiet. Darüber hinaus beinhaltet der Vertrag umfangreiche On Demand-Rechte der Sender TNT Film, TNT Serie und TNT Comedy und deren Highlightprogramme für Sky Q und den monatlich kündbaren Streaming-Dienst Sky Ticket sowie on Demand Rechte der hochwertigen Kinder- und Jugendsendungen von Cartoon Network und Boomerang für die Sky Kids App.

Die anstehenden Programmhighlights umfassen u.a. die Fortsetzung der Kultserie '4 Blocks' auf TNT Serie, empfangbar im Sky Entertainment Paket oder mit dem Sky Entertainment Monatsticket, sowie die Erstausstrahlungen der neuen Staffeln von 'The Last Ship', 'Animal Kingdom', 'American Dad', 'Instinct' und 'SEAL Team'. Hinzu kommt die Live-Übertragung der Emmy Awards 2018 von TNT Serie in der Nacht vom 17. auf den 18. September.

In Deutschland und Österreich bleiben TNT Serie SD und HD, sowie Cartoon Network und Boomerang für Sky Kunden mit Entertainment-Paket via Satellit, IPTV und Kabel empfangbar. TNT Comedy ist seit Juli 2018 zusätzlich zur Satellitenverbreitung auch über die Kabelnetze von Vodafone und Unitymedia nutzbar. TNT Film wird zudem zur bestehenden Verbreitung in SD nun auch in High Definition via Satellit verbreitet.

Matthias Heinze, Vice President Commercial and General Manager Eastern Europe & Benelux, Turner, sagt: "Der neue Vertrag mit unserem langjährigen Partner Sky ist ein wichtiger Schritt. Wir konnten nicht nur gemeinsam die Verbreitung einiger unserer Sender steigern, sondern haben durch die langjährige Verlängerung hohe Planungssicherheit. Das bestärkt uns bei Turner, unseren Weg mit einem breiten Senderportfolio, das für jede Zielgruppe und jeden Geschmack etwas zu bieten hat, und einem starken Investment in Eigenproduktionen und exklusive US-Inhalte weiter zu gehen. Die Kooperation mit Sky im Bereich der nonlinearen Verbreitung ist zudem eine klare Botschaft an unsere Zuschauer, denen wir ermöglichen wollen, unsere Inhalte so flexibel wie möglich zu nutzen, und eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft."