%%%Presse-Grosso: MPV schluckt Presse-Vertrieb Leipzig%%%

Die Pressegroßhandlungen MPV Mitteldeutscher Presse Vertrieb mit Sitz im thüringischen Mörsdorf und der Presse-Vertrieb Leipzig in Gerichshain (Sachsen) haben ihre geplante Fusion abgeschlossen. Der Presse-Vertrieb Leipzig ist dabei im MPV aufgegangen. MPV will den Lieferstandort des früheren Presse-Vertriebs Leipzig in Gerichshain nach eigener Aussage erhalten.

Weitere Infos unter DNV-Online.net.