%%%'Freundin' startet neue Veranstaltungsreihe für Frauen %%%



Die Tickets für die Veranstaltungen kosten zwischen 799 und 889 Euro

Neues Zusatzgeschäft für die 'Freundin': Die Frauenzeitschrift aus dem Hause Burda veranstaltet ab Herbst 2018 die Even-Reihe 'Freundin Auszeit' mit Workshops und Vorträgen rund um das Thema 'Glücklicher leben'. Inhaltlich geht es um Familie und Beruf, Mode und Schönheit, Gesundheit und Psychologie.

Den Auftakt der 'Freundin Auszeit' macht das Seminar 'Ganzheitlich glücklich', das an zwei Terminen stattfindet: Vom 12. bis 14. Oktober 2018 im Lindner Hotel am Michel in Hamburg und vom 2. bis 4. November 2018 im Lindner Hotel Wiesensee in Westerburg bei Koblenz.

In dem dreitägigen Seminar halten Coaches Vorträge und Workshops zu den Themen Gelassenheit und innere Freiheit und geben Tipps in Sachen Mode, Beauty sowie Ernährung. Unter den Referenten sind die Motivationstrainerin Antje Heimsoeth, die Autorin Nicole Staudinger ('Stehaufqueen') sowie die Diplom-Psychologin Ulrike Scheuermann. Moderatorin Anastasia Zampounidis ist neben ihrer Arbeit fürs Fernsehen auch Buchautorin ('Für immer zuckerfrei'). Sie berät die Teilnehmerinnen darin, wie man sich gesund und zuckerfrei ernährt.

Weitere Seminare im Rahmen der 'Freundin Auszeit' sind in Planung. Pro Seminar sind 30 Teilnehmerinnen vorgesehen.

'Freundin' macht mit Print-Anzeigen auf die Veranstaltung aufmerksam. Außerdem gibt es Online- und Newsletter-Marketing sowie Ankündigungen auf Xing Events und via Social Media.

Das reguläre Ticket kostet 889 Euro pro Person. Abonnentinnen von 'Freundin' zahlen 799 Euro, ebenso viel kostet das 'Freundinnen-Kombiticket' (bei Anmeldung zu zweit).