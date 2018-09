%%%BurdaForward lanciert neues Abrechnungsmodell für Content-Marketing-Kampagnen%%%



Martin Lütgenau, Geschäftsführer bei BurdaForward Advertising: "Unsere Kunden sollen sich sicher sein, dass ihre Inhalte auf unseren Portalen die volle Wirkung erzielen."

BurdaForward Advertising startet für Native Advertising Kunden die neue Währung 'Engaged Views', die ab der siebten Betrachtungssekunde zählt und auch erst dann abgerechnet wird. Martin Lütgenau, Geschäftsführer bei BurdaForward Advertising, erklärt den Schritt: "Mit dieser wirkungsvolleren Währung für Content-Marketing-Kampagnen möchten wir einen neuen Standard im Markt setzen. Unsere Kunden sollen sich sicher sein, dass ihre Inhalte auf unseren Portalen die volle Wirkung erzielen."

Wie eine aktuelle Studie von BurdaForward gezeigt hat, werden ab der siebten Sekunde, in der der Nutzer Werbung betrachtet, die Inhalte wesentlich positiver bewertet, und die Kaufbereitschaft steigt um 26 Prozent. Außerdem wird die Marke nach sieben Sekunden Betrachtungsdauer um zehn Prozent innovativer wahrgenommen. Auch die ungestützte Markenbekanntheit steigt im Vergleich zur Betrachtungsdauer von nur fünf Sekunden um zehn Prozent.

Jeder Zweite, der den Content sieben Sekunden oder länger betrachtet, fühlt sich dazu aktiviert, die Website der Marke zu besuchen oder mit anderen über die Marke oder das Produkt zu sprechen.

"Emotionen werden bereits in den ersten Sekunden ausgelöst", so Lütgenau. "Es ist wichtig, die Inhalte innovativ und interessant zu gestalten, sodass der Nutzer sich länger mit dem Inhalt beschäftigt. Deshalb stecken wir mit unserem Partner Studio viel Ressource in visuell ansprechend und redaktionell hochwertige Content-Integrationen. Die 'Engaged Views' geben uns und unseren Kunden jetzt die Möglichkeit, die Wirkung dieser Inhalte zu messen und abrechnungsrelevant mit einzugliedern."