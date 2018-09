%%%Viacom startet Timeshift-Sender MTV+%%%

Viacom International Media Networks, Deutschlandsitz in Berlin, zeigt das MTV-Programm ab dem 1. November auch in der Primetime des zum Konzern gehörenden Kindersenders Nick: Das neue Angebot MTV+ wird täglich von 20:15 Uhr bis 5:00 Uhr im Anschluss an das Programm von Nick gezeigt und löst dort den Programmblock Nicknight ab. In diesem Zeitfenster wird das Programm von MTV um eine Stunde zeitversetzt ausgestrahlt. Nicknight ging vor vier Jahren an den Start und biete eine Mischung aus Musikblöcken wie 'Retrobeat'und 'Nicknight Chartcheck', MTV-Inhalten sowie Show-Highlights des US-Schwestersenders Nick@Nite. Künftig will Viacom im Rahmen der Konzentration auf Kernmarken in diesem Segment vollständig auf MTV-Inhalte setzen.

"Seit der Rückkehr ins Free-TV ist MTV bestens positioniert, um die Nachfrage nach kuratierter Musik und frischen Unterhaltungsformaten der Zielgruppe von 14 bis 49 zu bedienen", sagt Giovanni Zamai, Brand Director Youth & Music GSA bei Viacom International Media Networks. "Mit MTV+ geben wir unseren Zuschauern ab dem 1. November die Möglichkeit verpasste Highlights des MTV-Programms unkompliziert nachzuholen."

Für dem November stellen MTV und MTV+ unter anderem die EMAs 2018 aus Bilbao und die Premiere des Formats 'YO! MTV RAPS' in Aussicht. Letzteres nimmt Stars des deutschen Raps in den Fokus.