%%%Otto Group schließt sich dem Log-in-Standard netID an%%%



Dr. Sabrina Zeplin, Konzern-Direktorin Business Intelligence bei der Otto Group, engagiert sich künftig im Fachbeirat 'E-Commerce' der European netID Foundation (Foto: Otto Group)

Die European netID Foundation gewinnt mit der Otto Group einen der größten Onlinehändler als Partner. Das international agierende Unternehmen mit Sitz in Hamburg wird die Entwicklung des Standards im Fachbeirat 'E-Commerce' der Stiftung in Person von Dr. Sabrina Zeplin, Konzern-Direktorin Business Intelligence, unterstützen. Des Weiteren plant die Otto Group, den offenen Log-in-Standard netID als Single-Sign-on-Lösung (SSO) in die Webshops ihrer Konzerngesellschaften zu integrieren. Das Verfahren vereinfacht die Registrierung und Anmeldung auf Webseiten sowie die Nutzung von Online-basierten Diensten. Nutzer erhalten mit einem Klick Zugang zu mehreren Angeboten im Netz.

Über ihre Webshops (u. a. Otto, About You, Bonprix, Sportscheck und Mytoys) erreicht die Otto Group allein im deutschsprachigen Raum monatlich über 25 Millionen registrierte Kunden. "Der verantwortungsvolle Umgang mit personenbezogenen Daten genießt bei uns einen sehr hohen Stellenwert", sagt Dr. Sabrina Zeplin. "Mit einer nach strengsten Qualitätsstandards entwickelten SSO-Lösung können wir diesem Anspruch gegenüber unseren Kunden noch gerechter werden, da wir eine sichere Alternative zu den bisherigen Standardlösungen am Markt bieten können. Als aktives Beiratsmitglied der European netID Foundation ist es mein Ziel, dieses Mindset flächendeckend im Onlinehandel zu etablieren."

Die European netID Foundation wurde im März 2018 von der Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 und United Internet (Web.de, GMX) geründet. Als unabhängige Instanz unterstützt die Stiftung Internet-Angebote bei der Umsetzung des neuen europäischen Datenschutzrechts und hat dazu den offenen Log-in-Standard netID geschaffen. Die Initiatoren der Stiftung erreichen zusammen monatlich rund 50 Millionen Unique User und verfügen gemeinsam über 35 Millionen aktive Accounts.