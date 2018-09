%%%'Cosmopolitan' setzt 360-Grad-Case für Zadig & Voltaire um%%%



Auch das 'Cosmo'-Cover ist Teil der Kampagne für den neuen Duft 'Girls can do anything'

Im Rahmen einer crossmedialen Kampagne setzt die Luxusmarke Zadig & Voltaire beim Launch ihres neuen Damenduftes 'Girls can do anything' auf 'Cosmopolitan' (Bauer Media Group, Hamburg). Daniela Basse, Marketing Director Shiseido Group Fragrance Division, sagt: "Für uns war es besonders wichtig einen Partner zu finden, der eng mit der Zielgruppe verbunden ist, ihre Sprache spricht und genau weiß, wie sie angesprochen werden möchte. Deshalb war 'Cosmopolitan' unsere erste Wahl." (Shiseido kreiert die Düfte für Zadig & Voltaire.)

Die Marketing-Aktion findet im Magazin, auf dessen Webseite und über Instagram statt. In der Ausgabe 10/2018 (ET: 6.9.) ist eine Faltkarte mit einer Wunschliste integriert. Sie enthält Punkte wie "Catch the next Flight to Vegas", "Ride a Motorbike with your Shirt open" oder "Arm-wrestle the Barista". Cover-Model Stefanie Giesinger trägt außerdem ein Shirt mit dem Spruch 'Girls can do anything'.

Auf einem eigens eingerichteten Kanal auf Cosmopolitan.de, der acht Wochen online sein wird, stellen 'Cosmopolitan'-Redakteurinnen ihre persönlichen Wunschlisten vor und Zadig & Voltaire-Chefdesignerin Cecilia Bönström erklärt Frauenpower anhand des Parfum-Flakons. Außerdem stehen Statement-Shirts im Fokus. Neben diesen Content-Formaten sind auch ganz klassische Anzeigen, eine Display-Kampagne sowie eine Produktprobe Bestandteile der Kampagne.

Darüber hinaus bekommen die ersten 8.000 Frauen beim Kauf des Duftes in einer Douglas- oder Müller-Filiale die 'Cosmopolitan'-Ausgabe 10/2018 geschenkt. Außerdem wird das Cover Teil der Schaufenster-Dekoration bei Douglas sein.